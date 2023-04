Ten Hag keihard over blunders en gebrek aan passie: 'Dit is onaanvaardbaar'

Erik ten Hag was donderdag na de uitschakeling van Manchester United in de kwartfinales van de Europa League door Sevilla niet te spreken over de instelling van zijn ploeg. De trainer miste bij zijn spelers de passie om te winnen.

Door een fout van verdediger Harry Maguire zette Youssef En Nesyri Sevilla snel op 1-0. Door een rake kopbal van Loïc Badé en opnieuw En Nesyri ging United met 3-0 ten onder in Spanje. Bij de laatste treffer beging doelman David de Gea een blunder door een lange bal verkeerd in te schatten.

"Als je zulke fouten maakt, is het lastig een wedstrijd te winnen", reageerde Ten Hag bij BT Sport. "Dit is echt een probleem. Maar we moeten wedstrijden ook gewoon beter beginnen. Met meer passie, felheid en rust aan de bal."

"Sevilla ging er veel meer voor. Zij hadden de bereidheid om te winnen. Dit is onaanvaardbaar", zei Ten Hag, die het zondag met United opneemt tegen Brighton & Hove Albion in halve finale van de FA Cup.

David de Gea speelde een ongelukkige rol bij de drie tegengoals van United. Foto: AFP

'We moeten meer karakter tonen'

Ten Hag is ervan overtuigd dat United zich kan herpakken na de Europese uitschakeling. "Maar dan moeten we wel snappen dat we meer passie moeten tonen. Als je succes wil boeken, moet je meer karakter tonen."

"We hebben dit seizoen vaker een tegenslag te verwerken gehad. Wat dat betreft zit het met onze mentaliteit wel goed. Maar soms geven we niet thuis en dat is onacceptabel."