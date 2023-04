Mourinho looft Feyenoord, maar deelt toch sneer uit met speciale sleutelhanger

José Mourinho was donderdag na de 4-1-zege van AS Roma in de Europa League complimenteus over tegenstander Feyenoord. Maar de Portugese trainer kon het niet laten om op de persconferentie als plaagstootje een sleutelhanger met de trofee van de Conference League uit te delen.

Roma won vorig jaar ten koste van Feyenoord de Conference League door de finale met 1-0 te winnen. Vorige week bij de heenwedstrijd in De Kuip (1-0) gaf Mourinho al aan dat Feyenoord en de Nederlandse pers na de verloren finale te lang in de teleurstelling bleven steken.

Na de nieuwe zege in Stadio Olimpico kon Mourinho het niet laten om opnieuw zout in de wonden te strooien. "Blijf nu niet weer in teleurstelling hangen. Richt je gewoon op de volgende wedstrijd en probeer die te winnen. Blijf niet tien maanden huilen. Daar schiet je niets mee op."

NOS-verslaggever Joep Schreuder vroeg aan Mourinho of de sterke bank van Roma - invallers Paulo Dybala en Stephan El Shaarawy maakten beiden een doelpunt - de doorslag gaven. "Dus nu gaan jullie weer een jaar huilen, omdat we een goede bank hebben?", reageerde Mourinho.

De coach onderbrak de persconferentie door Schreuder een sleutelhanger van de trofee van de Conference League te overhandigen. "Prachtig, toch?", grapte Mourinho.

'Feyenoord wordt verdiend kampioen'

Na de zege in Rome zocht Mourinho collega Arne Slot nog even op om te sneren dat de Feyenoord-trainer toch vaker naar het spel van Roma moet kijken. De Portugees reageerde daarmee op de opmerking van Slot, die had gezegd liever naar Manchester City of Napoli te kijken dan naar Roma.

Ondanks de plaagstootjes deelde Mourinho ook complimenten uit aan Feyenoord en Slot. "Ze hebben goede spelers en een goede trainer. Ze worden verdiend kampioen", doelde de coach op de voorsprong van Feyenoord in de Eredivisie. De Rotterdammers staan acht punten los van Ajax en PSV, met nog vijf wedstrijden te gaan.

"Ze hebben enorm gevochten tegen ons", vervolgde Mourinho zijn lofzang. "Het waren twee geweldige wedstrijden. Ze hebben het ons heel lastig gemaakt."

Roma neemt het in de halve finales van de Europa League op tegen Bayer Leverkusen. De Duitse club won donderdag met 1-4 bij het Belgische Union Saint-Gilloise. De andere halve finale gaat tussen Sevilla en Juventus.

