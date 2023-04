Meerdink treedt in voetsporen vader: 'Hij wil beelden van toen niet terugzien'

Achttien jaar na zijn vader Martijn Meerdink bereikte ook Mexx Meerdink een Europese halve finale met AZ. De negentienjarige aanvaller kent de beelden van de stuntploeg van trainer Co Adriaanse, al zal hij dit niet snel met zijn vader terugkijken.

"Ik heb het allemaal gezien, maar volgens mij wil mijn vader de beelden niet terugkijken", zegt Meerdink met een glimlach. "En dat is natuurlijk vanwege die halve finale."

Martijn Meerdink was in het seizoen 2004/2005 een belangrijke kracht bij AZ, dat onder meer Shakhtar Donetsk en Villarreal uitschakelde in de UEFA Cup. De club leek destijds zelfs de eindstrijd te halen, maar door een doelpunt van Sporting CP diep in de verlenging was de halve finale het eindstation.

Nu mag Mexx Meerdink in een tweeluik met West Ham United proberen wel de finale van de Conference League te halen met AZ, nadat donderdagavond na strafschoppen Anderlecht werd uitgeschakeld in de kwartfinales.

In de aanloop naar de return donderdag in het AFAS Stadion belde Meerdink met zijn vader. "Het ging niet over 2005", vertelt Meerdink. "Mijn vader zei wel dat ik niet gespannen moest zijn. Ik moest mezelf geen druk opleggen. Gewoon mijn ding doen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Bazoer wilde nummer vijf zijn'

Ondanks het vaderlijke advies legde Meerdink zichzelf wel druk op door in de penaltyserie een strafschop op te eisen. De jonge spits kwam in de tiende minuut van de verlenging in het veld en riep na 120 minuten meteen naar trainer Pascal Jansen dat hij een van de vijf nemers wilde zijn.

Meerdink wilde zelfs de vijfde nemen, vertelde Jansen na afloop. "We hadden een overzichtje gemaakt met spelers die in onze ogen in aanmerking kwamen voor een strafschop", zei Jansen. "Riechedly Bazoer wilde nummer vijf zijn en daarna kwam Mexx met de boodschap dat ook hij de vijfde wilde nemen. Omdat Riechedly eerder was, werd Mexx nummer vier. Maar dat wat uiteindelijk wel de beslissende."

Na missers van Anderlecht-spelers Jan Vertonghen en Killian Sardella schoot Meerdink de vierde penalty voor AZ onberispelijk raak en daarmee zijn ploeg naar de halve finales. Jansen: "Hij deed het op zijn Mexx'. Dat is schieten met een vaste en zuivere trap. Je moet als keeper heel goed zijn wil je zo'n bal überhaupt aan kunnen raken."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Ik train vaak op penalty's'

Die trap is het gevolg van hard trainen, vertelt Meerdink. "Ja, ik train vaak op penalty's. En dan zeg ik vooraf steeds tegen de keeper in welke hoek ik ga schieten. Dat vind ik de ideale manier om te trainen, omdat je gedwongen bent hard en zuiver te schieten. En dat lukte nu ook. Het was een fantastisch moment en een fantastische avond."

Meerdink klopte met zijn beslissende strafschop de Nederlandse Anderlecht-doelman Bart Verbruggen, die een reputatie heeft van penaltykiller. Eerder dit Conference League-toernooi keerde Verbruggen alle strafschoppen in een serie tegen de Bulgaarse kampioen Ludogorets, maar daar was Meerdink niet van op de hoogte.

"Is dat echt zo? Gelukkig pakte hij de mijne niet." Lachend: "Blijkbaar moet hij nog meer oefenen. Verbruggen is een heel goede keeper. Het is jammer voor hem dat hij geen strafschop keerde. Maar mooi voor mij en AZ."