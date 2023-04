Mourinho zoekt Slot na winst nog even op: 'Vaker naar Roma kijken, niet naar City'

José Mourinho heeft donderdagavond na de zege van AS Roma op Feyenoord in de kwartfinales nog even zijn gram gehaald bij Arne Slot. De trainer van AS Roma vindt dat Slot meer naar zijn ploeg moet kijken in plaats van Manchester City of Napoli.

De euforische Mourinho kon het na afloop van de return niet laten om Slot nog even op te zoeken in de catacomben. Daarbij haalde hij een interview aan van Slot, die wel eens heeft aangegeven dat hij graag naar Manchester City of Napoli kijkt.

"Ik heb hem verteld dat hij in plaats van Napoli of Manchester City vaker naar AS Roma moet kijken, want hij heeft ons duidelijk niet goed genoeg bestudeerd", zei Mourinho na de overwinning van AS Roma op Feyenoord (4-2 over twee duels).

Slot reageerde bij ESPN nuchter op het moment in de catacomben van Stadio Olimpico. "Wellicht heeft hij daar gelijk in, want zijn team heeft vandaag wel gevochten en gestreden", zei de trainer van Feyenoord.

"Als je van dit Feyenoord kan winnen, moet je wel heel erg goed zijn", vervolgde Slot, die ook een beetje moest lachen om het voorval met Mourinho. "Je weet hoe dit soort dingen in Italiaanse media gaan. En je weet ook hoe goed Mourinho erin is om zijn spelers op scherp te zetten."