Uitschakeling in Rome komt hard aan bij Feyenoord: 'Waren ontzettend dichtbij'

Het mislopen van de halve finales van de Europa League komt hard aan bij de spelers van Feyenoord. De Rotterdammers lagen donderdag tot in de 89e minuut op koers voor een plek bij de laatste vier, tot Paulo Dybala toesloeg.

"We waren ontzettend dichtbij", begon Justin Bijlow na de uitschakeling in het Stadio Olimpico voor de camera van ESPN. "Als je in de 89e minuut een tegengoal krijgt waardoor je moet verlengen, dan is dat onwaarschijnlijk zuur."

Door het late doelpunt van Dybala sleepte AS Roma er een verlenging uit. Daarin was Feyenoord kansloos: de thuisploeg liep via goals van Stephan El Shaarawy en Lorenzo Pellegrini uit tot 4-1 (4-2 over twee duels).

"Die goal van Dybala is wel het pijnlijkste moment", reageerde aanvoerder Orkun Kökçü. "Maar uiteindelijk waren zij op bepaalde momenten beter en moet je achteraf ook de felicitaties uitdelen."

"Je wist van tevoren dat dit een moeilijke, maar ook mooie wedstrijd kon worden", vervolgde Kökçü. "In heel veel opzichten was dit ook echt een topwedstrijd. Maar helaas hebben wij daar nu weinig aan."

Kökçü neemt ervaring van Conference League-finale mee

Bijlow verwacht dat de teleurstelling snel plaats gaat maken voor trots. "We zijn nu nog heel teleurgesteld, maar dat is logisch. We zijn als groep mentaal heel sterk. Vanaf morgenochtend moet de focus weer gewoon op FC Utrecht-thuis", zei de doelman.

Kökçü wees op de Conference League-finale van vorig jaar, toen het AS Roma van José Mourinho ook te sterk was (1-0). "Ik heb dat nu meegemaakt en weet hoe ik de knop om moet zetten", zei de middenvelder. "Dat gaat dus wel goed komen."

"Ik heb ook in de kleedkamer gezegd dat we het niet meer terug kunnen draaien", vervolgde Kökçü. "We zijn uitgeschakeld en dus moet de focus zo snel mogelijk op de competitie. We hebben een heel mooie prijs om nog voor te spelen."