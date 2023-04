Nederland passeert Frankrijk alleen bij Conference League-eindzege AZ

Delen via E-mail

Nederland heeft donderdag opnieuw goede zaken gedaan op de UEFA-coëfficiëntenlijst, de uitschakeling van Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League ten spijt. De Eredivisie liep in op nummer vijf Frankrijk en vergrootte zijn voorsprong op het als zevende geklasseerde Portugal.

AZ elimineerde Anderlecht na een strafschoppenserie en verdiende daarmee in totaal 0,6 punten voor de Nederlandse coëfficiënt: 0,4 punten voor de zege na 120 minuten en 0,2 punten als bonus. Feyenoord boog na verlenging met 4-1 het hoofd voor AS Roma en pakte nul punten.

Positief was dat Sporting CP en OGC Nice werden uitgeschakeld in respectievelijk de Europa League en Conference League, waardoor zowel Portugal als Frankrijk geen enkele troef meer in de race heeft.