AZ dankt penaltyheld Ryan: 'Hij weet zelfs waar jeugdspelers schieten'

AZ-trainer Pascal Jansen is lovend over doelman Mathew Ryan, die zich extreem goed had voorbereid op een mogelijke strafschoppenserie in de kwartfinales van de Conference League tegen Anderlecht. De Australiër bleef bescheiden, al pakte hij wel twee penalty's waardoor de Alkmaarse club na achttien jaar weer de laatste vier van een Europees toernooi haalde.

Na 2-0 in 120 minuten in het AFAS Stadion wilde de technische staf van AZ nog even snel doornemen met Ryan wat bekend was over de nemers van Anderlecht. "Maar dat bleek niet nodig", vertelde Jansen met een glimlach op de persconferentie na afloop in het AFAS Stadion.

"Mathew had zich extreem goed voorbereid. Hij wist zelfs van een paar jeugdspelers van Anderlecht in welke hoek ze hun strafschoppen meestal schieten."

De 31-jarige Ryan keerde vervolgens de penalty's van Jan Vertonghen en Killian Sardella, terwijl de spelers van AZ foutloos waren vanaf de stip (4-2). "Iedereen was top vandaag, het hele elftal", benadrukte Ryan na zijn glansrol in de serie."

'Je moet niet naïef zijn'

Ryan wil zichzelf geen penaltykiller noemen. "Dat mogen andere mensen bepalen, je kunt alle cijfers terugvinden", vertelde hij, maar hij erkende wel dat hij geregeld op strafschoppen traint.

"Ik probeer bij die trainingen te visualiseren dat het een wedstrijd is. Dat kan helpen en natuurlijk had ik mijn huiswerk gedaan. De scenario's zaten in mijn hoofd."

"Aan de andere kant moet je niet naïef zijn. Tegenwoordig is er zoveel data over strafschoppen, beide ploegen kunnen daar gebruik van maken. Twee keer gokte ik goed, maar het was wel gokken met voorkennis."

'Dit was zo'n avond'

Mede door de reddingen van Ryan staat AZ voor het eerst sinds 2005 in de halve finale van een Europees toernooi en daarin is West Ham United de tegenstander. De keeper, die in de winterstop overkwam van FC Kopenhagen, beseft dat het een bijzondere avond was voor de Alkmaarse club.

"Elke keer als je je voetbalschoenen aantrekt kun je iets doen wat je je leven lang zal herinneren. En dit was zo'n avond, die iedereen zich nog lang zal herinneren. Na de 2-0-nederlaag vorige week in Brussel hebben we altijd het geloof gehad als team dat het nog kon. En dat betaalde zich uit."

