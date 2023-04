Feyenoord loopt halve finales Europa League mis door pijnlijk verlies in Rome

Feyenoord heeft donderdag op pijnlijke wijze naast een halvefinaleticket in de Europa League gegrepen. De ploeg van trainer Arne Slot bood AS Roma in Italië uitstekend partij, maar verloor na verlenging met 4-1.

Roma nam na een uur de leiding via Leonardo Spinazzola, die met wat geluk scoorde. Zo'n tien minuten voor tijd leek Feyenoorder dankzij de 1-1 van Igor Paixão toch op weg naar de halve finales.

Nog voor het ingaan van de extra tijd kwam Roma echter op 2-1. Invaller Paulo Dybala scoorde. Het betekende dat er verlengd moest worden, want vorige week werd het in De Kuip 1-0. In die verlenging zorgde Stephan El Shaarawy voor de 3-1, waarna Lorenzo Pellegrini nog wat meer zout in de wonden strooide. Feyenoord eindigde met tien man door een directe rode kaart voor Santiago Giménez.

In de halve finales staat AS Roma tegenover Bayer Leverkusen. De ploeg van Nederlanders Jeremie Frimpong, Mitchel Bakker, Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven schakelde Union Saint-Gilloise uit.

Ondanks het mislopen van de eerste halve finale in de Europa League sinds 2002 - destijds heette het toernooi nog de UEFA Cup - beleeft Feyenoord een uitstekend seizoen. De Rotterdammers zijn in de Eredivisie hard op weg naar de landstitel. Met nog vijf speelrondes te gaan staan ze acht punten los.

Feyenoord laat zich niet afbluffen in verhit duel

Feyenoord stond aanvankelijk onder druk in het erg sfeervolle Stadio Olimpico. De Rotterdammers moesten direct kansjes toestaan voor aanvoerder Pellegrini en Bryan Cristante.

Trainer Slot zag dat zijn ploeg zich herpakte en in de dertiende minuut bijna op 0-1 kwam. Sebastian Szymanski stuitte van dichtbij op keeper Rui Patrício. Niet veel later haalde Quilindschy Hartman niet zonder gevaar uit.

Na twintig minuten zat de wedstrijd er plots op voor Georginio Wijnaldum. De oud-Feyenoorder leek een spierblessure op te lopen en moest zich laten wisselen bij Roma.

Feyenoord liet zich zeker niet afbluffen in de hete eerste helft, waarin de assistent-trainer van AS Roma rood kreeg bij een van de opstootjes. Orkun Kökçü en Szymanski bestookten het Roma-doel, terwijl El Shaarawy aan de andere kant dicht bij 1-0 was.

Pellegrini treft de paal

Na rust kwam Feyenoord al na een seconde of twaalf heel goed weg, toen Pellegrini de paal raakte. Net als in de eerste helft herpakten de bezoekers uit Rotterdam zich vrij snel en waren ze absoluut niet de mindere. Szymanski (hij raakte de bal verkeerd) en Giménez (hij kwam nét tekort) stichtten gevaar.

Toch was het Roma dat na een uur op 1-0 kwam. Na wat chaos in het strafschopgebied van Feyenoord kwam de bal bij Spinazzola, die met wat geluk afrondde.

Feyenoord liet het er niet bij zitten, al was het aanvankelijk Roma dat nóg een keer scoorde. Het doelpunt van Cristante ging echter niet door, omdat invaller Tammy Abraham een duw had uitgedeeld. Vervolgens bleek het inbrengen van Paixão een gouden greep van Slot: de Braziliaan kopte in de slotfase knap raak en leek Feyenoord daarmee in veilige haven te brengen.

Niets bleek minder waar, want vlak voor het ingaan van de extra tijd werd het 2-1 door de ingevallen Dybala. De Argentijn schoot diagonaal fraai raak en was in blessuretijd nogmaals dichtbij. Justin Bijlow hield Feyenoord met een mooie redding op de been.

In de verlenging kreeg Giménez een reuzenkans op de gelijkmaker - hij schoot van dichtbij over - en dat kwam Feyenoord duur te staan. Aan de andere kant tekende El Shaarawy na een mooie aanval voor 3-1, waarna Slot zag dat het échte geloof wat wegebde bij zijn ploeg. Een goal van Pellegrini en rood voor Giménez (hij kwam gevaarlijk in) maakten het allemaal nog wat erger.

