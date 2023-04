Ten Hag met United ten onder in Sevilla, Nederlanders scoren voor Leverkusen

Het Manchester United van Erik ten Hag is donderdagavond in de kwartfinale van de Europa League uitgeschakeld door Sevilla. De Spaanse club won in eigen huis met maar liefst 3-0 na de 2-2 van vorige week op Old Trafford. Het Nederlands getinte Bayer Leverkusen stootte het Belgische Union Saint-Gilloise op overtuigende wijze uit het toernooi.

Bij Manchester United stond Harry Maguire in de basis door de zware blessure van Lisandro Martínez. Uitgerekend de Engelse international ging gigantisch in de fout bij de 1-0 van Sevilla door de bal in de opbouw in te leveren, al was het niet handig van doelman David de Gea om Maguire in te spelen.

De verdediger werd namelijk omringd door drie spelers van Sevilla. De bal belandde na de fout van de Manchester United-aanvoerder bij Youssef En Nesyri, die overtuigend afrondde.

De bezoekers, waar Wout Weghorst en Tyrell Malacia op de bank startten, lieten in aanvallend opzicht vrijwel niets zien. Vlak voor rust ontsnapte Manchester United zelfs aan een grotere achterstand, toen de 2-0 van ex-Ajacied Lucas Ocampos wegens buitenspel werd afgekeurd.

Het bleek uitstel van executie, want vlak na de hervatting viel de tweede treffer van de thuisploeg alsnog. Verdediger Loïc Badé kopte raak uit een hoekschop en stelde Manchester United daarmee voor een zware opgave.

De Engelse recordkampioen stelde daar bijna niets tegenover, ook niet na de entree van Weghorst na 54 minuten. In de 81e minuut werd de avond nog pijnlijk voor Manchester United. Bij het uitkomen stapte De Gea over de bal heen, een blunder waarvan En Nesyri profiteerde.

Voor de formatie van Ten Hag valt daarmee het doek in Europa, nadat de ploeg eerder nog onder meer FC Barcelona elimineerde.

Nederlanders trefzeker voor Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen, dat afgelopen week voor eigen publiek bleef steken op een 1-1-gelijkspel, won met maar liefst 1-4 bij Union Saint-Gilloise. De bezoekers openden al na twee minuten de score. Nadat de thuisploeg de bal niet kon opruimen, sloeg Moussa Diaby toe.

Nog voor rust verdubbelde de formatie van trainer Xabi Alonso de marge dankzij Mitchel Bakker, die fungeerde als eindstation van een mooie aanval. Via Jeremie Frimpong, die samen met Bakker het Nederlandse aandeel in de basis van Bayer Leverkusen vormde, werd het na zestig minuten zelfs 0-3. De wingback profiteerde van een fout in de opbouw van doelman Anthony Moris.

Casper Terho zorgde daarna nog voor de 1-3, maar het bleek niet meer dan een doekje voor het bloeden voor de Belgische stuntclub. Al helemaal doordat Adam Hlozek er uit een rebound nog 1-4 van maakte. Bart Nieuwkoop maakte de negentig minuten vol bij de thuisploeg, waar PSV-huurling Yorbe Vertessen in de eerste helft uitviel met een blessure.

Mitchel Bakker viert zijn 0-2 namens Bayer Leverkusen. Foto: Getty Images

Juventus houdt maar net stand in Portugal

Juventus won vorige week met 1-0 van Sporting CP en kende donderdag een uitstekende start in Portugal. Adrien Rabiot scoorde van dichtbij, nadat de ploeg uit Lissabon de bal niet had weggewerkt.

Dankzij Marcus Edwards trok Sporting CP de stand na twintig minuten gelijk. De ex-speler van Excelsior verzilverde een strafschop en bracht daarmee de spanning in het tweeluik helemaal terug. In de veelal chaotische tweede helft liet Sporting CP de nodige kansen liggen. Juventus hield stand en treft in de halve eindstrijd Sevilla.