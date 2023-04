Politie zet Feyenoord-fans die toch kaartje hebben bemachtigd uit Stadio Olimpico

De Italiaanse politie heeft donderdag een aantal fans van Feyenoord uit Stadio Olimpico verwijderd. De fans van de club waren erin geslaagd ondanks een verbod een kaartje te bemachtigen voor het uitduel met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League.

De supporters van de Rotterdamse club kwamen het stadion ook in, maar werden nog voor de aftrap op de tribunes herkend. Het is onbekend om hoeveel mensen het precies gaat.

Fans van Feyenoord zijn niet welkom in Rome. Burgemeester Roberto Gualtieri besloot de supporters te weren vanwege de rellen in 2015. Toen werd onder meer de eeuwenoude Barcaccia-fontein op Piazza di Spagna beschadigd.

Naar schatting zijn zo'n vijfhonderd supporters van Feyenoord ondanks het verbod naar Rome gekomen. Het is niet bekend hoeveel van hen in het bezit zijn voor een ticket voor de wedstrijd. De wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord is om 21.00 uur begonnen.