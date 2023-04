Van den Brom zorgt met Lech Poznan bijna voor sensatie in Conference League

Het Lech Poznan van trainer John van den Brom heeft donderdag bijna voor een stunt gezorgd. Even leek het erop dat de ploeg vanuit een schier onmogelijke uitgangspositie Fiorentina zou uitschakelen in de kwartfinale van de Conference League. De Poolse club leidde met 0-3 in Florence, maar ging met 2-3 ten onder.

Vorige week won Fiorentina met 1-4. Na die ruime nederlaag leek Lech Poznan ten dode opgeschreven in de Conference League. Maar de nummer drie van de Poolse Ekstraklasa beleefde in Florence een droomstart: Afonso Sousa zorgde na negen minuten voor de 0-1.

Fiorentina koesterde in de eerste helft een licht overwicht, maar grote mogelijkheden dwong de ploeg van trainer Vincenzo Italiano niet af. Daardoor rook Lech Poznan zijn kans. De bezoekers sloegen tussen de 64e en 69e minuut twee keer toe. Eerst verzilverde Kristoffer Velde een strafschop, waarna Artur Sobiech van dichtbij voor de 0-3 zorgde.

In die fase mislukte zo'n beetje alles bij de thuisploeg. Net toen de 0-4 in de lucht hing, viel de 1-3. Riccardo Sottil plaatste een afvallende bal beheerst in de hoek. Daarmee zorgde de aanvaller voor grote euforie bij 'La Viola', dat sinds 12 februari ongeslagen was. Lech Poznan maakte aan die reeks een einde, maar een ultieme stunt bleef uit. In de blessuretijd nam Gaetano Castrovilli daarover de laatste twijfel weg.