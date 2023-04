AZ stuit op West Ham in halve finales, Van den Brom stunt bijna met Lech Poznan

AZ stuit in de halve finale van de Conference League op West Ham United. De ploeg van manager David Moyes zegevierde donderdag in eigen huis met 4-1 tegen KAA Gent na de 1-1 van vorige week in België.

West Ham United en KAA Gent deden aanvankelijk weinig voor elkaar onder in een wedstrijd die zich kenmerkte door een hoog tempo en veel kansen.

Het was bijna een mirakel dat de eerste treffer pas na 25 minuten viel. Na balverlies van Lucas Paquetá stak Gift Orban het veld over en trof Hugo Cuypers van dichtbij doel. Het was Michail Antonio die nog voor rust het evenwicht herstelde door raak te koppen uit een vrije trap van Jarrod Bowen.

Na de onderbreking sprintte West Ham United weg bij KAA Gent. Na 56 minuten maakte Paquetá zijn fout goed door een strafschop te verzilveren en twee minuten daarna zorgde Declan Rice voor de 3-1 via een fraaie solo. KAA Gent liet het hoofd hangen en incasseerde ook nog de 4-1 van Antonio.

AZ plaatste zich voor de laatste vier door Anderlecht uit te schakelen. De Alkmaarders triomfeerden in een strafschoppenserie die noodzakelijk was geworden door de 2-0-zege. In Brussel werd het 2-0 voor Anderlecht.

West Ham presteert in de Premier League al het hele seizoen matig. De formatie van Moyes staat vijftiende en is nog lang niet zeker van lijfsbehoud. De wedstrijden tegen AZ zijn op 11 en 18 mei.

David Moyes is al ruim drie jaar de manager van West Ham United. Foto: Getty Images

Van den Brom ruikt aan stunt met Lech Poznan

Eerder op de dag zorgde het Lech Poznan van trainer John van den Brom bijna voor een stunt. Even leek het erop dat de ploeg vanuit een schier onmogelijke uitgangspositie - een 1-4-nederlaag in de eerste wedstrijd - Fiorentina zou uitschakelen in de kwartfinale van de Conference League. De Poolse club leidde met 0-3 in Florence, maar ging met 2-3 ten onder.

De bezoekers leidden halverwege al met 0-1 en sloegen tussen de 64e en 69e minuut twee keer toe. Eerst verzilverde Kristoffer Velde een strafschop, waarna Artur Sobiech van dichtbij voor de 0-3 zorgde.

In die fase mislukte zo'n beetje alles bij de thuisploeg. Net toen de 0-4 in de lucht hing, viel de 1-3. Riccardo Sottil plaatste een afvallende bal beheerst in de hoek. Daarmee zorgde de aanvaller voor grote euforie bij 'La Viola', dat sinds 12 februari ongeslagen was. Lech Poznan maakte aan die reeks een einde, maar een ultieme stunt bleef uit. In de blessuretijd nam Gaetano Castrovilli daarover de laatste twijfel weg.