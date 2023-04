In beeld Veel Feyenoord-fans in Rome ondanks verbod op wedstrijdbezoek

Hoewel Feyenoord-fans geen toegang tot het Stadio Olimpico krijgen, zijn honderden supporters van de Rotterdamse club afgereisd naar Rome. In de Italiaanse stad speelt hun ploeg donderdagavond in de kwartfinales van de Europa League tegen AS Roma.

Naar schatting zijn er honderden Feyenoord-fans in Rome. Foto: AFP

Zij worden vanwege de ongeregeldheden in 2015 geweerd uit het stadion. Destijds beschadigden supporters de eeuwenoude Barcaccia-fontein op Piazza di Spagna. Foto: AFP

De Barcaccia-fontein is vanwege de aanwezigheid van de Rotterdammers uit voorzorg afgezet met hekken. Foto: ANP

Niet alleen de autoriteiten, maar ook de fans van AS Roma zaten niet te wachten op de komst van de Feyenoord-aanhang. Ze plakten stickers met de tekst: "Ik haat Rotterdam." Foto: AP

Desondanks zijn veel Feyenoord-fans naar de Italiaanse hoofdstad afgereisd. Foto: AP

De aanhangers van AS Roma en Feyenoord kwamen woensdag al met elkaar in aanraking. De politie moest Feyenoord-fans in veiligheid brengen, nadat ze waren belaagd door supporters uit Rome. Foto: AFP