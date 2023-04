AZ klopt Anderlecht na penalty's en is na 18 jaar weer halvefinalist in Europa

AZ heeft donderdag na achttien jaar weer een Europese halve finale bereikt. De Alkmaarders waren in de kwartfinales van de Conference League na penalty's te sterk voor Anderlecht, waarmee knap de 2-0-nederlaag van vorige week werd weggepoetst.

AZ beleefde een droomstart en stond binnen veertien minuten al op 2-0. Beide goals werden gemaakt door Vangelis Pavlidis; hij benutte een strafschop en kon later binnentikken na een mooie aanval. In het vervolg verzuimde het sterkere AZ om het in de reguliere speeltijd én verlenging af te maken.

In de penaltyserie onderscheidde niet de Nederlandse 'penaltykiller' Bart Verbruggen van Anderlecht, maar AZ-keeper Mathew Ryan zich. Hij pakte de inzetten van oud-Ajacied Jan Vertonghen en Killian Sardella. Alle AZ'ers raakten.

De vorige keer dat AZ een Europese halve finale haalde, was in 2005. Destijds werd Villarreal uitgeschakeld in de kwartfinales van de UEFA Cup. Vervolgens werd tegen Sporting CP op een haar de eindstrijd misgelopen.

Om ditmaal wél door te dringen tot de finale moet AZ afrekenen met West Ham United of KAA Gent. Die ploegen strijden later op de avond om een halvefinaleticket. Het heenduel op Belgische bodem eindigde vorige week in 1-1.

AZ vervolgt het seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. De ploeg van trainer Pascal Jansen staat vierde in de Eredivisie, met vijf punten achterstand op nummer drie PSV en vijf punten voorsprong op nummer vijf Sparta Rotterdam.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.