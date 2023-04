Juventus gaat met succes in beroep tegen straf en maakt reuzensprong in Serie A

Juventus verliest vooralsnog toch geen vijftien punten vanwege financiële fraude. Een nieuwe commissie zal zich over de zaak buigen en daardoor is de straf opgeschort. De 'Oude Dame' verruilt nu de zevende voor de derde plaats in de Serie A.

De Italiaanse voetbalbond FIGC deelde begin dit jaar zware straffen uit aan Juventus en betrokken individuen wegens het optuigen van schimmige financiële constructies. De Italiaanse club zou voor zo'n 115 miljoen euro aan fraude hebben gepleegd rond transfers en salarissen.

De club zou in de afgelopen jaren niet eerlijk zijn geweest over transferwaarden van spelers. Daarnaast zouden spelers in de eerste maanden van de coronacrisis met zwart geld zijn uitbetaald, terwijl er was gemeld dat ze vier maanden aan salaris hadden ingeleverd.

Vooral de puntenstraf deed Juventus pijn, want de 'Oude Dame' zakte daardoor naar een plaats in de middenmoot. De ploeg van Massimiliano Allegri zette daarna een aardige serie neer, waardoor die weer terrein won op de ranglijst. Met de vijftien punten die er nu weer bij komen, ligt Juventus op koers voor deelname aan de Champions League.

Tijdens de zitting van woensdag werd de positie van aanklager vervuld door het olympisch comité CONI. Volgens Italiaanse media werd duidelijk dat er geen heldere motivatie voor de straffen was. Daarom is besloten dat de hele zaak opnieuw moet. De raadsmannen van Juventus wilden dat er direct een streep door de sancties werd gehaald, maar vingen dus bot.

Bestuur Juventus stapte op wegens onderzoek

Ook de straffen voor de individuen zijn nu opgeschort. Onder hen Fabio Paratici, die eind maart zijn functie van technisch directeur van Tottenham Hotspur neerlegde in afwachting van de uitspraak. Paratici werd voor dertig maanden geschorst door de FIGC.

Voorzitter Andrea Agnelli, vicevoorzitter en oud-speler Pavel Nedved en CEO Maurizio Arrivabene stapten in november op vanwege het onderzoek naar financiële misstanden. Nedved behoort tot de personen die donderdag werden vrijgesproken.