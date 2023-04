NAC Breda houdt vast aan Hyballa en lijkt eindelijk te kiezen voor stabiliteit

Peter Hyballa is ook volgend seizoen trainer van NAC Breda. De optie om het aflopende contract van de 47-jarige Duitser met een jaar te verlengen is donderdag gelicht.

NAC verraste in januari door Hyballa als opvolger van de ontslagen Robert Molenaar terug naar Nederland te halen. Hyballa was in 2020 ook al werkzaam bij 'De Parel van het Zuiden', maar dat duurde nog geen half jaar.

Met de keuze om door te gaan met Hyballa lijkt het op trainersvlak eindelijk weer wat rustiger bij NAC. Sinds het vertrek van Stijn Vreven in 2018 hielden Mitchell van der Gaag, Ruud Brood, Maurice Steijn, Edwin de Graaf en dus Molenaar en Hyballa het nog geen jaar vol.

Peter Maas, de technisch directeur van NAC, sluit niet uit dat Hyballa ook na volgend seizoen aan de club verbonden blijft. "Volgend seizoen gaan we op tijd met elkaar in gesprek over een eventueel langere termijn", zegt hij. "Voor nu vinden we het continueren met één jaar de beste optie."

Hyballa ging van club naar club

Hyballa is blij dat hij langer mag blijven in het Rat Verlegh Stadion. "We gaan door met waar we mee bezig zijn. Ik voel me daar heel prettig bij", zegt de Duitser trainer, die in Nederland eerder NEC onder zijn hoede had.

In de laatste jaren werd Hyballa bij verschillende clubs razendsnel aan de kant gezet. Hij hield het niet alleen bij NAC, maar ook bij Wisla Kraków, Esbjerg fB, Türkgücü München en AS Trencín slechts een paar maanden vol.