AZ begint met Van Brederode in plaats van Karlsson aan return tegen Anderlecht

AZ begint donderdag met Myron van Brederode in de basis aan de return in de kwartfinale van de Conference League tegen Anderlecht. De vleugelspeler vervangt opnieuw de geblesseerde Jesper Karlsson.

Ten opzichte van het Eredivisie-duel in Sittard voert trainer Pascal Jansen geen wijzigingen door. Dat betekent dat Pantelis Hatzidiakos en Sam Beukema weer centraal achterin staan, terwijl Wouter Goes op de bank zit.

Trainer Brian Riemer kiest verder voor hetzelfde elftal als vorige week in de heenwedstrijd in Brussel.

De Alkmaarders moeten de 2-0-nederlaag van vorige week in het Lotto Park rechtzetten om voor het eerst sinds 2005 (UEFA Cup) de halve finales van een Europees toernooi te bereiken. De laatste keer dat Anderlecht in Europa doorstootte tot de laatste vier, was in 1990 in de Europacup II.