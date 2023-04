Feyenoord begint met Jahanbakhsh, Wijnaldum in de basis bij AS Roma

Delen via E-mail

Feyenoord begint donderdag met Alireza Jahanbakhsh aan de return tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. De vleugelaanvaller krijgt op rechts de voorkeur boven Igor Paixão, die zondag tegen SC Cambuur nog startte.

Met de keuze voor Jahanbakhsh grijpt trainer Arne Slot terug op het elftal dat vorige week in De Kuip met 1-0 won van AS Roma. Mats Wieffer maakte toen de enige treffer.

Bij AS Roma staat Georginio Wijnaldum in de basis. De ex-Feyenoorder viel vorige week na rust in. Steunpilaren Paulo Dybala en Tammy Abraham, die vorige week beiden geblesseerd uitvielen, beginnen op de bank.