Italiaanse politie brengt Feyenoord-fans in veiligheid na aanval aanhang Roma

De politie in Rome heeft woensdagavond Feyenoord-fans in veiligheid gebracht nadat ze bij een horecagelegenheid in de buurt van het Colosseum werden belaagd door supporters van AS Roma. Dat bevestigt de Rotterdamse politie donderdag na berichtgeving van Italiaanse media.

"De supporters van Roma wilden de Feyenoord-fans te lijf gaan", zegt een politiewoordvoerder. "Er ontstonden wat opstootjes, uitgelokt door de Roma-supporters. De politie in Rome heeft ervoor gezorgd dat fans van Feyenoord met bussen veilig konden terugkeren naar hun hotel."

Naar verluidt zochten zo'n 200 fans van Roma de confrontatie met de 100 à 150 supporters van Feyenoord. Fans van de Rotterdamse club zijn donderdagavond vanwege veiligheidsredenen niet welkom bij de return in de kwartfinale van de Europa League tegen Roma.

Toch zijn er honderden supporters van Feyenoord afgereisd naar de Italiaanse hoofdstad. Uit vrees voor nieuwe ongeregeldheden heeft Italiaanse politie vijftienhonderd agenten ingezet om de orde te handhaven. De Italiaanse autoriteiten worden bijgestaan door een delegatie van de Rotterdamse politie.

In februari 2015 misdroegen supporters van Feyenoord zich in het centrum van Rome voorafgaand aan het Europa League-duel met Roma. Fans beschadigden onder meer de beroemde Barcaccia-fontein. De rellen zorgden voor veel ophef in Italië en Nederland.

Het duel tussen Roma en Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor. De ploeg van coach Arne Slot won vorige week in De Kuip de heenwedstrijd met 1-0.

