Benfica-trainer Schmidt begrijpt de VAR niet meer: 'Ze mogen hem afschaffen'

Benfica-trainer Roger Schmidt baalt stevig van de arbitrage na het spectaculaire 3-3-gelijkspel woensdag tegen Internazionale in de kwartfinales van de Champions League. De Duitser is vooral kritisch op de VAR en begrijpt niet waarom die nog deel uitmaakt van het voetbal.

Benfica verloor vorige week in Lissabon de heenwedstrijd tegen Inter met 0-2. Schmidt leverde na afloop al commentaar op de arbitrage. De oud-trainer van PSV was woensdag na het gelijkspel in Milaan opnieuw kritisch.

"We waren ongelukkig met de scheidsrechter vandaag", zei Schmidt op de persconferentie over de Spanjaard Carlos Del Cerro Grande. De trainer begreep niet waarom Benfica in de tweede helft geen strafschop kreeg na een vermeende overtreding van Lautaro Martínez op oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes.

"We hadden een penalty moeten krijgen voor de overtreding op Aursnes. Ik snap ook niet waarom de VAR het moment niet terugkeek. Dat is toch waarom de VAR bestaat? Vorige week hadden we ook een strafschop moeten krijgen."

"Ik ben geen fan van de VAR. Voor mijn part mogen ze hem afschaffen. Zo heeft het geen enkele zin", concludeerde Schmidt, die trots was op de prestaties van zijn team. "We hebben het geweldig gedaan in de Champions League met maar één nederlaag in veertien duels. Het was een geweldige campagne."

Dumfries kijkt uit naar Milanese derby

Denzel Dumfries was na afloop dolblij met het bereiken van de halve finales van de Champions League. De rechtervleugelverdediger van Inter is niet verrast door de prestaties van zijn ploeg in Europa.

"Vanaf het begin van het seizoen hebben we gezegd dat we de Champions League kunnen winnen", zei Dumfries. "Dat is ons doel en dat is waarin we geloven. Dit succes geeft een fantastisch gevoel."

"Benfica heeft een zeer dynamisch elftal. Aan de bal zijn ze heel sterk. Gelukkig waren we ertegen opgewassen. Nu spelen we in de volgende ronde tegen AC Milan. Dat wordt heel speciaal."