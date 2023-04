Mazraoui erg ontevreden over situatie bij Bayern: 'Ik ben niet eens derde keus'

Noussair Mazraoui is zeer ontevreden over het gebrek aan speelminuten bij Bayern München. De rechtsback uitte woensdag na het 1-1-gelijkspel tegen Manchester City in de Champions League zijn onvrede over zijn reserverol bij de Duitse topclub.

"Natuurlijk baal ik van de uitschakeling, maar ik ben ook teleurgesteld over mijn eigen situatie", zei Mazraoui tegen Abendzeitung. De Marokkaans international kampte aan het begin van het kalenderjaar met een blessure, maar is inmiddels alweer een maand fit.

"Vóór het WK was ik nog basisspeler. Nu ben ik weer fit en krijg ik geen speeltijd. Ik ben niet eens tweede of derde keus", foeterde de voormalige Ajacied, die ook tegen City negentig minuten op de bank zat.

De 25-jarige Mazraoui had onder oud-coach Julian Nagelsmann regelmatig een basisplaats. De vleugelverdediger heeft sinds het ontslag van de Duitser eind maart slechts één minuut gespeeld onder de nieuwe trainer Thomas Tuchel.

"Het is nog te vroeg om het over mijn perspectief te hebben bij Bayern. Maar ik kan wel zeggen dat het nu niet goed gaat", zei Mazraoui, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Ajax. De verdediger ligt tot medio 2026 vast in München.

Bayern gaat momenteel aan de leiding in de Bundesliga. De Duitse recordkampioen heeft twee punten voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund. Bayern werd begin april verrassend uitgeschakeld in de beker door SC Freiburg (1-2).

