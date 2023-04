Bayern-coach Tuchel geeft scheidsrechter dikke onvoldoende: 'Alles was slecht'

Thomas Tuchel vindt dat Bayern München woensdag in de kwartfinales van de Champions League tegen Manchester City meer had verdiend dan een 1-1-gelijkspel. De trainer was lovend over het spel van zijn ploeg, maar was minder te spreken over de Franse scheidsrechter Clément Turpin.

Tuchel had tijdens de wedstrijd in de Allianz Arena voortdurend commentaar op de leiding. De coach werd in de slotfase zelfs naar de tribune gestuurd. "Twee dingen waren slecht: het veld en de scheidsrechter", zei Tuchel na afloop.

"Ik geef de scheidsrechter een dikke onvoldoende. Alles was slecht vanavond, van zijn eerste tot zijn laatste beslissing", zei Tuchel. Bayern verloor de heenwedstrijd in Engeland met 3-0, waardoor de club Europees is uitgeschakeld. Tuchel vond dat zijn team in beide duels meer had moeten scoren.

"Het is ons gelukt de tegenstander bij vlagen onder druk te zetten, meer nog dan in het eerste duel. Maar net als vorige week hadden we geen geluk in de afwerking, waardoor we niet op voorsprong kwamen. Anders hadden we de zaak misschien nog kunnen omdraaien. Maar over de manier van spelen ben ik zeer tevreden."

Erling Haaland zette City in de tweede helft op 0-1 door te profiteren van een glijpartij van Bayern-verdediger Dayot Upamecano. De Noorse spits miste in de eerste helft nog een penalty. Vlak voor tijd maakte Joshua Kimmich de 1-1 door wel een strafschop te benutten.

Guardiola prijst verdediging van City

City-manager Josep Guardiola was zeer te spreken over de wijze waarop zijn ploeg voor de dag kwam in München. "Ik ken dit stadion, ik weet hoe sterk Bayern thuis is en hoeveel druk het kan zetten", zei de voormalige coach van Bayern.

"Hoewel we onder druk hebben gestaan, hebben we niet veel kansen weggegeven. Vooral in ons eigen strafschopgebied hebben we goed verdedigd. In dat opzicht hebben we veel vooruitgang geboekt, in vergelijking tot het vorige seizoen."

Een tegenvaller voor City was de blessure van Nathan Aké, die in de tweede helft met problemen aan zijn hamstring uitviel. "Ik heb dit eerder gehad", zei de verdediger. "Het ziet er niet ernstig uit, maar ik kan niets uitsluiten. Morgen gaan we wat tests doen en dan weten we meer."