City houdt door hoofdrol Haaland simpel stand bij Bayern en bereikt laatste vier CL

Manchester City heeft woensdag de halve finales van de Champions League bereikt. Erling Haaland eiste met een goal en een gemiste penalty een hoofdrol voor zich op bij de Engelse topclub in de return tegen Bayern München: 1-1. City had het heenduel al met 3-0 gewonnen.

Manchester City kreeg tien minuten voor rust de uitgelezen kans om de score in München te openen. Maar Haaland schoot de penalty over.

Vroeg in de tweede helft kwam de Noorse spits wel tot scoren. Daarmee kwam er een einde aan het laatste sprankje hoop van Bayern. Joshua Kimmich zorgde uit een penalty in de slotfase nog wel voor de gelijkmaker, maar die treffer kwam te laat.

In de halve eindstrijd neemt Manchester City het op tegen Real Madrid. De Spanjaarden versloegen Chelsea in zowel de heenwedstrijd als de return met 2-0.

Naast City bereikte ook Internationale de laatste vier in de Champions League. De Italianen speelden met 3-3 gelijk in de return tegen Benfica, maar hadden de heenwedstrijd al met 0-2 gewonnen. Inter treft AC Milan in de halve eindstrijd.

Haaland schiet penalty over

Bayern moest in de Allianz Arena dus op jacht naar doelpunten en had in de openingsfase een duidelijk overwicht. Dat resulteerde na een kwartier spelen in de eerste grote kans, maar Leroy Sané schoot net naast.

Manchester City kwam er af en toe gevaarlijk uit en leek in de achttiende minuut op weg naar een treffer. Haaland stormde alleen op het vijandige doel af, maar Dayot Upamecano trok aan de noodrem. De Franse verdediger kreeg aanvankelijk rood, maar die kaart werd na tussenkomst van de VAR ingetrokken wegens buitenspel van Haaland.

Bayern bleef ook daarna druk zetten en stichtte gevaar via Sané, die een inzet met moeite gekeerd zag worden door Ederson. In het vervolg van de eerste helft waren de Duitsers alleen in de slotfase nog dicht bij een treffer, maar Eric-Maxim Choupo-Moting en Sané kregen de bal er niet in.

Aan de andere kant verzuimde Haaland de score tien minuten voor rust te openen. De bal ging op de stip na hands van Upamecano, maar de Noor schoot de penalty over. Het was voor het eerst sinds 21 april 2021 dat hij een strafschop miste. Daarna schoot hij achttien keer raak vanaf 11 meter.

Tuchel krijgt tweede gele kaart

Twaalf minuten na rust bracht Haaland zijn ploeg wel op voorsprong. De sterspeler werd bediend door Kevin De Bruyne, profiteerde van het uitglijden van Upamecano en schoot de bal hard in de rechterbovenhoek. Vlak daarvoor miste Kingsley Coman nog een enorme kans voor Bayern.

Het bleek de genadeklap voor Bayern, dat in het laatste kwartier nog wel op een treffer bleef jagen. Een kwartier voor tijd was de net ingevallen Mathys Tel trefzeker, maar de goal werd afgekeurd omdat Coman eerder in de aanval buitenspel stond.

Even later redde Kimmich wel de eer namens Bayern. De middenvelder benutte een penalty na hands van Manuel Akanji in het zestienmetergebied. In de slotfase kreeg Bayern-coach Thomas Tuchel nog zijn tweede gele kaart wegens commentaar op de arbitrage.