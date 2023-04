Inter voorkomt stunt Benfica en treft stadgenoot AC Milan in halve finales CL

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij hebben woensdagavond met Internazionale de halve finales van de Champions League bereikt. De ploeg van trainer Simone Inzaghi gaf in de return tegen Benfica een 3-1-voorsprong uit handen (3-3), maar mag desondanks tegen stadgenoot AC Milan gaan spelen voor een plek in de eindstrijd.

Door de 0-2-zege van vorige week in Lissabon kon Inter zich voor eigen publiek zelfs een kleine nederlaag permitteren. Zover kwam het niet in Stadio Giuseppe Meazza. Bij rust stond het 1-1 door fraaie doelpunten van Nicolò Barella en oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes.

Via Lautaro Martínez en Joaquín Correa liep Inter in de tweede helft weg bij Benfica, dat pas in de 86e minuut wat terugdeed via António Silva. In de laatste seconden van de blessuretijd maakte Petar Musa van dichtbij ook nog de gelijkmaker, maar de ploeg van trainer Roger Schmidt kwam twee doelpunten tekort voor een verlenging.

Dumfries stond zoals gebruikelijk aan de aftrap bij Inter en maakte de negentig minuten vol. De Vrij bleef op de bank. Bij het Benfica van Schmidt deden er met Aursnes en invaller David Neres (ex-Ajax) twee voormalige Eredivisie-spelers mee. Oud-Ajacied André Onana verdedigde het doel van Inter en Robin Gosens viel nog in bij de thuisploeg.

De laatste keer dat Internazionale de halve finales van de Champions League bereikte, was in het seizoen 2009/2010 onder trainer José Mourinho. Wesley Sneijder was destijds een van de belangrijkste spelers bij de 'Nerazzurri'. Inter won het toernooi toen door het Bayern München van Arjen Robben in de finale te verslaan.

AC Milan plaatste zich dinsdagavond al voor de halve finales door Serie A-koploper Napoli uit te schakelen. De andere halve finale gaat tussen Manchester City en Real Madrid, dat de Champions League vorig seizoen won. City schakelde woensdag Bayern München uit.

Inter laat het niet spannend worden

Benfica zocht een snel doelpunt om de spanning in het tweeluik terug te krijgen, maar dat bleek ijdele hoop. Eén hoogstandje van Barella in de veertiende minuut was al genoeg om de Portugese hoop te vervagen. De Italiaanse middenvelder mocht uithalen in het strafschopgebied en deed dat voortreffelijk in de linkerbovenhoek.

Na een half uur dacht Inter al op 2-0 te komen. Martínez werkte binnen uit een voorzet van Edin Dzeko, maar de Argentijn had zijn directe tegenstander Gilberto een opzichtig duwtje gegeven. Benfica liet zich weinig voor het vijandelijke doel zien, maar kwam in de 38e minuut wel op gelijke hoogte. Aursnes won een luchtduel van Dumfries en verschalkte Onana met een fraaie kopbal.

Met Neres als extra aanvaller ging Benfica na rust met wat risico op zoek naar de twee benodigde doelpunten om een verlenging af te dwingen. De Portugezen waren bij vlagen dreigend, maar grote kansen bleven uit. Inter daarentegen toonde zich effectief: Martínez werkte de bal in de 65e minuut van dichtbij in het dak van het doel.

Van enige spanning was na de 2-1 geen sprake meer en in de slotfase leek Inter het feestje compleet te maken. Correa tekende in de 78e minuut met een geplaatst schot voor de derde goal, die uitgebreid werd gevierd door de spelers. Toch werd de zege nog uit handen gegeven.

Silva maakte in de slotfase de aansluitingstreffer met een fraaie kopbal in de verre hoek en het werd in de vijfde minuut van de blessuretijd zelfs nog 3-3 via Musa. Zijn rake schot van dichtbij was niet meer dan een doekje voor het bloeden, want vlak daarna maakte de scheidsrechter met het laatste fluitsignaal een einde aan het Champions League-avontuur van Benfica.

