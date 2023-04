RKC verliest ondanks wereldgoal Kramer op valreep bij Go Ahead in spektakelstuk

RKC Waalwijk heeft woensdagavond ondanks een wereldgoal van Michiel Kramer het spectaculaire inhaalduel met Go Ahead Eagles in de Eredivisie verloren. De ploeg van trainer Joseph Oosting ging door een doelpunt in blessuretijd onderuit tegen de ploeg uit Deventer, die nu vrijwel zeker is van lijfsbehoud: 3-2.

Het mooiste doelpunt van de wedstrijd viel al in de achtste minuut. RKC-spits Kramer zag doelman Jeffrey de Lange te ver voor zijn doel staan en schoot de bal vanaf een meter of veertig op prachtige wijze raak.

RKC kon niet lang genieten van de voorsprong. Nog geen tien minuten later zorgde Evert Linthorst eveneens op fraaie wijze voor de gelijkmaker. De bal belandde na een vrije trap bij de 23-jarige middenvelder, die zonder twijfel uithaalde en zijn streep laag in de hoek zag gaan.

Halverwege de eerste helft kwam Go Ahead op voorsprong. Mats Deijl schoot de bal door de benen van Thierry Lutonda en liet RKC-keeper Etienne Vaessen kansloos. De marge had bij rust zelfs al twee moeten zijn. De bal ging op de stip na een ongelukkige handsbal van Mats Seuntjens, maar de zwakke poging van Go Ahead-spits Willum Willumsson ging over en naast.

Na rust liet Kramer zich opnieuw gelden bij RKC. De spits, die dit seizoen niet eerder trefzeker was in een uitduel, kreeg de bal met wat geluk in zijn voeten en schoot de 2-2 binnen. Go Ahead drong in de slotfase weer aan en kreeg loon naar werken. Isac Lidberg kopte een hoge bal richting goal en werkte vervolgens zelf de rebound binnen.

Met de lentezon van woensdag was het haast niet voor te stellen, maar het Eredivisie-duel tussen Go Ahead en RKC werd in maart afgelast vanwege de sneeuwval. Go Ahead staat met 33 punten op een elfde plek en is daarmee vrijwel zeker van lijfsbehoud in de Eredivisie. RKC staat achtste.