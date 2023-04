La Liga-baas: 'Gaan geen regels wijzigen om terugkeer Messi mogelijk te maken'

La Liga-voorzitter Javier Tebas heeft woensdag benadrukt dat er geen regels worden gewijzigd om de terugkeer van Lionel Messi bij FC Barcelona mogelijk te maken. De baas van de Spaanse voetbalcompetitie hoopt wel dat de Catalanen het voor elkaar krijgen om financieel ruimte te maken voor de Argentijn.

"Op dit moment heeft Barcelona in financieel opzicht nog niet de mogelijkheid om Messi terug te halen. Maar er is nog veel tijd", zei Tebas op een persconferentie. "We wachten nog op het financiële plan van Barcelona voor volgend seizoen. Wij gaan natuurlijk geen regels aanpassen om de terugkeer van Messi mogelijk te maken."

De financiële malaise bij Barcelona zorgde er twee jaar geleden nog voor dat Messi in tranen zijn afscheid aankondigde. De aanvaller maakte na vele jaren trouwe dienst de overstap naar Paris Saint-Germain, maar daar loopt zijn contract dit seizoen af.

Een langer verblijf lijkt uitgesloten en Barcelona heeft al gezegd werk te willen maken van een terugkeer van de clubicoon. De 35-jarige Messi speelde 778 officiële wedstrijden voor de Catalanen, met wie hij onder meer vier keer de Champions League won en tien landstitels veroverde.

La Liga-voorzitter Javier Tebas sprak woensdag de media toe op een persconferentie. Hij zat daar eigenlijk om over het omkoopschandaal rond Barcelona te praten. Foto: Getty Images

'Ik hoop dat Messi in onze competitie terugkeert'

De vraag is of Barcelona kan voldoen aan de regels rondom Financial Fair Play in Spanje. De grootmacht heeft net als alle andere clubs een bestedingslimiet. Het lijkt erop dat de koploper eerst spelers moet verkopen voor er überhaupt over aanwinsten nagedacht kan worden.

Toch is Tebas nu al milder dan een maand geleden, toen hij zei dat het "bijna onmogelijk" is dat Barça komende zomer spelers haalt. "Wij kunnen niks doen, maar Barcelona wel. Door spelers te verkopen", benadrukte de La Liga-voorzitter nu.

"Daar hopen we op, want ik ben een fan van Messi en ik hoop dat hij in onze competitie komt te spelen. Het wordt wel gecompliceerd. Maar ik denk dat Barcelona mogelijkheden heeft om Messi terug te halen."