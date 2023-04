Slot niet bezig met meespelen 'geweldige' Dybala: 'Ook invallers maakten indruk'

Feyenoord-trainer Arne Slot ligt er niet wakker van dat AS Roma-sterspelers Paulo Dybala en Tammy Abraham waarschijnlijk fit genoeg zijn om donderdag mee te doen in de Europa League-return. De aanvallers werden vorige week in De Kuip met lichte blessures gewisseld.

"Dybala en Abraham zijn geweldige spelers", zei Slot woensdagavond op zijn persconferentie in Stadio Olimpico. "Maar we weten niet of ze daadwerkelijk mee gaan doen. En toen vorige week andere spelers het veld in kwamen, was ik nog steeds onder de indruk van hun kwaliteiten."

"Dat is het voordeel als je werkt bij een club met onuitputtelijke financiële mogelijkheden. Internationals als Georginio Wijnaldum, Andrea Belotti en Stephan El Shaarawy speelden ook niet vanaf het begin. Dus we hoeven ons niet blind te staren op Dybala en Abraham."

Vooral de 29-jarige Dybala is de laatste tijd in vorm. De Argentijn scoorde in drie van de laatste vier competitiewedstrijden die hij speelde. Afgelopen zondag tegen Udinese (3-0-zege) werd Dybala buiten de selectie gehouden, terwijl Abraham een kwartier voor tijd inviel én scoorde. De twee aanvallers trainen woensdag 'gewoon' met de selectie mee.

Slot liep bij aankomst direct naar veld

De mogelijke inzetbaarheid van Dybala en Abraham was niet de grootste zorg voor Slot in de aanloop naar de return. Toen de Feyenoord-coach woensdag voet in Stadio Olimpico zette, liep hij direct naar het veld om naar de staat van de grasmat te kijken. Begin september speelde Feyenoord in hetzelfde stadion tegen Lazio.

"Toen was het veld heel slecht", blikte Slot terug op het verloren groepsduel in de Europa League (4-2). "Daarom ben ik zo snel mogelijk naar het veld gelopen om het te beoordelen. Nu ligt er een geweldige grasmat. Ik weet niet wat er anders is, maar het is een fantastisch veld om op te spelen."

Op het Italiaanse gras moet Feyenoord donderdagavond (aftrap 21.00 uur) de vorige week afgedwongen 1-0-voorsprong zien te verdedigen. Slot zal desondanks geen bus voor het Feyenoord-doel parkeren.