Juventus hoeft tribune toch niet te sluiten vanwege racisme tegen Lukaku

Juventus hoeft de zuidelijke tribune van het Allianz Stadium toch niet te sluiten tijdens het competitieduel met Napoli. De Turijnse club heeft de beroepszaak tegen de straf vanwege racistische spreekoren richting Romelu Lukaku gewonnen, meldt de Italiaanse voetbalbond FIGC woensdag.

Er was veel ophef over de rode kaart voor Lukaku. Zijn manager Michael Yormark sprak zijn steun uit. "De autoriteiten moeten deze situatie aangrijpen om racisme tegen te gaan, in plaats van het slachtoffer te straffen", schreef hij op Twitter. Ook FIFA-baas Gianni Infantino veroordeelde het racistische wangedrag. "In het voetbal is geen plaats voor racisme en andere vormen van discriminatie."