Giroud verlengt dag na hoofdrol in Champions League aflopend contract bij Milan

Olivier Giroud speelt ook komend seizoen bij AC Milan. De Fransman verlengde een dag na zijn hoofdrol in het Champions League-duel met Napoli zijn contract bij de Italiaanse topclub.

De 36-jarige Giroud had een aflopend contract bij AC Milan. Het is onbekend voor hoeveel jaar de spits woensdag heeft bijgetekend.

Dinsdag eiste Giroud in de kwartfinales van de Champions League nog een hoofdrol voor zich op in de return tegen Napoli (1-1). De Frans topscorer aller tijden (53 goals) miste een penalty en kwam even later wel tot scoren. Wel moest hij zich na rust vanwege een blessure laten vervangen.