AZ mist Karlsson tegen Anderlecht: 'Geen spijt dat ik hem in Brussel liet invallen'

AZ moet het donderdag zonder Jesper Karlsson stellen in de return tegen Anderlecht in de kwartfinales van de Conference League. De Zweed heeft te veel last van een bovenbeenblessure om in actie te komen.

De 24-jarige Karlsson keerde eind maart met lichte klachten terug van interlandverplichtingen met Zweden. De aanvaller kwam daarna nog wel in actie tegen sc Heerenveen (1-1), maar moest de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-1) laten schieten.

In de heenwedstrijd tegen Anderlecht van vorige week (2-0-verlies) begon Karlsson op de bank en viel hij een kwartier voor tijd in. Dat pakte niet goed uit, want afgelopen weekend ontbrak de vleugelspeler wel weer tegen Fortuna Sittard (0-3-zege). Hij was dit seizoen in alle competities goed voor tien goals in 29 duels.

"De klachten van Jesper houden aan en zijn niet verbeterd", zei trainer Pascal Jansen woensdag op een persconferentie in Alkmaar. "Ik heb er geen spijt van dat ik hem bij Anderlecht heb ingebracht. We hebben wel wat meer risico genomen. Alles is in goed overleg met de medische staf gegaan. Het was dus niet onverantwoord."

Pavlidis fit genoeg om te starten

Met uitzondering van Karlsson en de langdurig geblesseerden Bruno Martins Indi en Dani de Wit is de selectie van Jansen inzetbaar. Vangelis Pavlidis is ook fit genoeg om te starten. Jansen: "Jesper is belangrijk voor ons, maar ik heb het volste vertrouwen in de spelers die voor ons het veld opgaan en gaan proberen de klus te klaren."

Als AZ erin slaagt om Anderlecht te verslaan, bereikt de ploeg voor de derde keer in de clubhistorie de halve finales van een Europees bekertoernooi. In 1981 haalden de Alkmaarders de finale van de UEFA Cup, waarin Ipswich Town te sterk was. In 2005 strandde AZ in de halve finales van datzelfde toernooi tegen Sporting CP.