Ten Hag krijgt goed nieuws: topscorer Rashford kan tegen Sevilla rentree maken

Marcus Rashford kan donderdag in de Europa League-return tegen Sevilla zijn rentree maken voor Manchester United. Ook Tyrell Malacia, Marcel Sabitzer en Luke Shaw zijn door trainer Erik ten Hag in de wedstrijdselectie opgenomen.

De 25-jarige Rashford miste de laatste twee wedstrijden van Manchester United door een spierblessure. Zonder de Engelse spits speelden 'The Red Devils' vorige week in de eerste ontmoeting met Sevilla gelijk (2-2).

De terugkeer van Rashford is uitstekend nieuws voor Ten Hag. De aanvaller scoorde dit seizoen al 27 keer en leverde tien assists. Ook Malacia, Sabitzer en Shaw keren na blessureleed terug in de selectie. Het viertal trainde woensdag al mee.

Bruno Fernandes moet de return tegen Sevilla aan zich voorbij laten gaan. De Portugese middenvelder kreeg in de heenwedstrijd zijn derde gele kaart van het Europa League-seizoen en is geschorst.

De return tussen Manchester United en Sevilla begint donderdag om 21.00 uur in Spanje. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finales op tegen Juventus of Sporting CP.