Excelsior-middenvelder Fein maanden aan de kant om stofwisselingsziekte

Excelsior moet het de komende maanden stellen zonder middenvelder Adrian Fein. De 24-jarige Duitser kampt met een stofwisselingsziekte.

"Ik merk al langer dat mijn lichaam niet is zoals het zou moeten zijn en ik ben blij dat de oorzaak nu gevonden is", zegt Fein. "Ik ben in goede medische handen en heb er alle vertrouwen in dat ik binnenkort weer op het veld zal staan."