Zo worden de Europese tickets verdeeld (en het effect van een Europese titel)

Het einde van het voetbalseizoen nadert, waardoor langzaam maar zeker duidelijk wordt welke Nederlandse club na de zomer in welk Europees toernooi actief is. Een overzicht.

Dit seizoen verdelen de Eredivisie-clubs vijf Europese tickets. Door het coëfficiëntensucces worden dat er zes, maar dat zal pas in de jaargang 2024/2025 het geval zijn.

Volgens de standaardverdeling komt de kampioen uit in het hoofdtoernooi van de Champions League en speelt de nummer twee in de derde voorronde van het elitetoernooi.

De nummer drie gaat normaal gesproken de derde voorronde van de Conference League in en de nummers vier tot en met zeven strijden om één ticket voor de tweede voorronde van diezelfde competitie. Voor de bekerwinnaar is er een plek in de play-offs van de Europa League.