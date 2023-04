Roda JC neemt na seizoen al afscheid van in januari benoemde trainer De Graaf

Delen via E-mail

Roda JC Kerkrade en hoofdtrainer Edwin de Graaf gaan na dit seizoen uit elkaar, meldt de Keuken Kampioen Divisie-club. De 42-jarige oefenmeester is in het bezit van een aflopend contract.

Onder leiding van de oud-middenvelder presteren de Limburgers zwak. Roda JC staat na 33 speelrondes op de dertiende plek en heeft een wonder nodig om nog deel te mogen nemen aan de play-offs om promotie. In 2018 was Roda JC voor het laatste Eredivisionist.