Mourinho hoopt dat Roma in return tegen Feyenoord eens níét paal of lat raakt

José Mourinho heeft er alle vertrouwen in dat AS Roma zich donderdag ten koste van Feyenoord voor de halve finales van de Europa League plaatst. De Portugees eist wel dat zijn ploeg wat nauwkeuriger in de afronding is dan in veel voorgaande wedstrijden.

Roma raakte dit seizoen al 27 keer de paal of de lat, het vaakst van alle clubs uit de vijf Europese topcompetities. Paris Saint-Germain, Bayern München en Bayer Leverkusen volgen met 23 keer.

"Het is wat tegenstrijdig om als verdedigende ploeg 27 keer paal en lat te raken", haalde Mourinho woensdag op zijn persconferentie even zijn gelijk tegenover degenen die zijn ploeg als verdedigend bestempelen.

"Ik weet niet of het pech is. Voor mij betekent het in ieder geval dat we veel creëren. Maar we zullen minstens twee doelpunten meer moeten maken dan Feyenoord. Of die goals nu in de beginfase vallen of vlak voor tijd."

In de heenwedstrijd, die vorige week in een 1-0-overwinning voor Feyenoord eindigde, raakte Roma twee keer het aluminium. Aanvoerder Lorenzo Pellegrini trof de paal bij een penalty. En in de tweede helft voorkwam de lat een doelpunt.

Dybala is nog twijfelgeval

Het is nog onduidelijk of Mourinho tegen Feyenoord over Paulo Dybala kan beschikken. De Argentijnse aanvaller viel vorige week in De Kuip geblesseerd uit. Dinsdag en woensdag trainde hij weer mee, maar dat biedt nog geen garantie.

"Ik weet nog niet of hij kan meedoen", zei de zestigjarige Mourinho. "We hebben vandaag op lage intensiteit getraind. Morgenochtend wordt duidelijk of hij kan spelen."

Met of zonder Dybala, Mourinho heeft er alle vertrouwen in dat Roma het gaat redden. "Onze fans weten wat het is om echt mee te leven. Ik reken op ze. Met alle respect voor Feyenoord, maar ik heb het volste vertrouwen in mijn spelers en in onze aanhang."