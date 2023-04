AZ haalt Van der Gragt binnen als technisch manager van vrouwenploeg

Stefanie van der Gragt is vanaf volgend seizoen technisch manager van AZ Vrouwen. Het nieuws over de 101-voudig international van de Oranjevrouwen volgt een dag na haar aankondiging dat ze aan haar laatste seizoen als voetbalster bezig is.

Van der Gragt tekent voor drie jaar bij AZ, de club waar ze haar loopbaan in 2009 begon. De dertigjarige verdediger werd in haar debuutseizoen kampioen en pakte een jaar later de beker met de Alkmaarders.

"Met het aantrekken van Stefanie hebben we een heel belangrijke slag geslagen", zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ. "Stefanie kent de voetbalwereld door en door en heeft een wereldwijd netwerk. Met haar aan het roer van AZ Vrouwen gaan we op onze manier bouwen aan een succesvolle periode."

AZ maakte in december bekend vanaf volgend seizoen weer in de Azerion Vrouwen Eredivisie te spelen. De club, die tussen 2007 en 2011 al onderdeel van de competitie was, vervangt VV Alkmaar. Oud-spits Mark de Vries werd onlangs aangesteld als trainer.