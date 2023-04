Seizoen van Chelsea wordt alsmaar troostelozer: 'Maar we komen terug'

Hoewel Chelsea met de vrij kansloze uitschakeling tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League de zoveelste tik incasseerde, blijft Frank Lampard positief. De interim-manager weet zeker dat de club zich herpakt.

"Omdat we in het verleden zo veel succes hebben gehad, krijgen we nu zo veel over ons heen. Maar we komen terug. Het kost gewoon wat tijd", zei Lampard over Chelsea, dat dit seizoen maar liefst 600 miljoen euro in nieuwe spelers stak.

Ondanks de vele investeringen presteren 'The Blues' dramatisch. Het halen van de halve finales van de Champions League was een lichtpuntje in een donker seizoen. In de competitie staat Chelsea pas elfde. Er is al zeven wedstrijden op rij niet meer gewonnen.

"Veel clubs kunnen alleen maar dromen van het succes dat we in de Premier League en de Champions League hebben gehad", zei Lampard over prijzen die Chelsea in de afgelopen jaren pakte.

"Ik denk dat dit voor ons gewoon een overgangsjaar is. Een paar jaar geleden liepen we deelname aan de Champions League mis en het seizoen erop werden we kampioen."

'Nieuwe spelers moeten wennen'

Lampard benadrukte dat het lang niet altijd reëel is om na het halen van nieuwe spelers direct succes te verwachten. "Sommigen moeten nog wennen. Er zijn veel grote spelers geweest die hetzelfde probleem hadden. Als ze eenmaal hun draai vinden, zijn ze niet meer te houden."

De 44-jarige oud-topmiddenvelder merkte dinsdag dat de sfeer op Stamford Bridge ondanks de 0-2-nederlaag tegen Real Madrid niet neerslachtig was. Dat bewijst volgens hem dat er perspectief is.

"Volgens mij konden de fans waarderen wat we vandaag lieten zien", zei Lampard. "Er zijn dit seizoen ook momenten geweest waarop dat niet zo was. Daar moeten we ons aan blijven vastklampen."