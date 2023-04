Leão neemt AC Milan à la Gullit bij de hand in Napels: 'We blijven dromen'

Rafael Leão is trots op het droomseizoen dat hij tot dusver beleeft met AC Milan. De veelbelovende Portugese aanvaller plaatste zich dinsdag met zijn club voor de halve finales van de Champions League en was beslissend met een imposante solo die veel aan een actie van Ruud Gullit deed denken.

Leão zette op bezoek bij Napoli vlak voor rust vanaf eigen helft aan, passeerde een paar tegenstanders en stelde Olivier Giroud in staat te scoren. Het moment toonde opvallend veel gelijkenissen met een actie van Gullit uit 1988, eveneens namens Milan tegen Napoli. De Nederlander gaf toen ook een assist.

"Het is inderdaad erg hetzelfde", zei de 23-jarige Leão met een glimlach toen hij na het 1-1-gelijkspel in Napels beelden van de actie van Gullit onder ogen kreeg. Het opvallende moment staat volgens de aanvaller symbool voor het seizoen van Milan.

"Ik wil blijven dromen en wil altijd meer", zei hij. "Net als mijn teamgenoten droom ik van het winnen van de Champions League. We zijn er nu erg dichtbij en gaan er alles aan doen."

Milan behoort voor het eerst in zestien jaar weer tot de laatste vier in de Champions League. In 2007 ging de Italiaanse topclub met onder anderen Clarence Seedorf in de ploeg met 'de cup met de grote oren' aan de haal.

Pioli: 'Het begon al in 2020 tegen Rio Ave'

Volgens AC Milan-coach Stefano Pioli is het langverwachte succes met de zevenvoudig Champions League-winnaar het resultaat van een jarenlange investering.

"Ons Europese avontuur begon eigenlijk al in Rio Ave", zei de in oktober 2019 aangestelde Italiaan over het moment dat hij zich een jaar later voor het eerst voor een Europees hoofdtoernooi plaatste met Milan.

"Daar zijn we ons allemaal van bewust. Vanavond waren we tegen Napoli volgens velen de underdog, maar we hebben een groot hart. We wilden de halve finales halen met alles wat we in ons hadden. Ik moet mijn spelers feliciteren."

Naast AC Milan bereikte ook Real Madrid dinsdag de halve finales van de Champions League. Internazionale-Benfica en Bayern München-Manchester City leveren woensdag de andere twee halvefinalisten op.

