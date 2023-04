Real Madrid haalt simpel halve finales en maakt rampseizoen Chelsea compleet

Real Madrid heeft zich dinsdagavond ten koste van het zwalkende Chelsea op soevereine wijze geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De titelverdediger won met 0-2 op Stamford Bridge, na de 2-0 van vorige week in de eerste ontmoeting.

In de eerste helft kreeg Chelsea twee enorme mogelijkheden om de spanning in het tweeluik te vergroten. Na elf minuten schoot N'Golo Kanté met links van dichtbij naast en vlak voor de onderbreking redde Thibaut Courtois knap toen Marc Cucurella van een paar meter afstand mocht aanleggen.

Op die momenten toonde Real Madrid zich defensief kwetsbaar, maar verder gaf de ploeg van Carlo Ancelotti weinig kansen weg tegen de dit seizoen zo teleurstellend presterende Londenaren, die in de middenmoot van de Premier League bivakkeren. De bezoekers deelden via Vinícius Júnior en Karim Benzema speldenprikjes uit, zonder dat Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga erg vaak werd getest.

In de strijd om een finaleplaats neemt Real Madrid het volgende maand op tegen Manchester City of Bayern München, die woensdag tegenover elkaar staan in Zuid-Duitsland. De eerste ontmoeting eindigde in een 3-0-zege voor de Premier League-club. Vorig seizoen bereikte Real Madrid de finale door Manchester City te elimineren.