AC Milan voor het eerst in zestien jaar naar laatste vier Champions League

AC Milan heeft zich dinsdag voor het eerst in zestien jaar geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De ploeg van trainer Stefano Pioli was over twee duels Napoli de baas. Real Madrid bereikte de laatste vier van het kampioenenbal ten koste van Chelsea.

AC Milan speelde in Stadio Diego Armando Maradona met 1-1 gelijk tegen Napoli. Dat was voldoende na de 1-0-zege van vorige week in San Siro.

Voor AC Milan is het bereiken van de halve finales een historische prestatie. De club was decennialang een grootmacht in het internationale topvoetbal, maar zakte ver terug. In 2007 werd voor het laatst de halve finales van de Champions League bereikt. AC Milan won het toernooi dat jaar.

Bij de laatste vier wacht waarschijnlijk een clash met stadgenoot Inter. De ploeg van onder anderen Denzel Dumfries en Stefan de Vrij kan woensdag in eigen huis de 0-2-zege bij Benfica omzetten in een ticket voor de halve finales.

Napoli kan zich richten op de Italiaanse landstitel. De ploeg van trainer Luciano Spalletti gaat riant aan kop in de Serie A, hoewel het de laatste weken wat moeizamer gaat.

Prachtgoal en gemiste penalty's

Voorafgaand aan de aftrap leek er nog niets beslist in het tweeluik tussen de Italiaanse ploegen. AC Milan kreeg in de twintigste minuut een strafschop toen Rafael Leão ondersteboven werd gelopen. Olivier Giroud ging achter de bal staan, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Alex Meret.

Vlak voor rust kon Giroud alsnog juichen. Leão slalomde zich op fenomenale wijze door de Napoli-defensie en bediende de Franse spits, die de 0-1 alleen maar tegen het net hoefde te schieten. Na rust moest Giroud zich geblesseerd laten vervangen.

Napoli wist dat het twee keer moest scoren. De thuisploeg kreeg in de tachtigste minuut een penalty vanwege hands van Fikayo Tomori. Khvicha Kvaratskhelia wist de buitenkans niet te benutten. De strafschop van de Georgische sterspeler werd gestopt door keeper Mike Maignan.