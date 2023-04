Taakstraffen voor Feyenoord-fans vanwege 'walgelijke' spandoeken in Tirana

Zeven Feyenoord-fans hebben dinsdag taakstraffen tot honderd uur gekregen vanwege "walgelijke" spandoeken in de aanloop naar de verloren Conference League-finale tegen AS Roma (1-0). De mannen zijn schuldbewust, hoewel een enkeling het op dronkenschap gooit.

De spandoeken werden een jaar geleden in de aanloop naar de wedstrijd in de Albanese hoofdstad Tirana omhooggehouden.

Volgens het OM handelden de mannen in een groep, was de actie voorbereid en werd er van tevoren met elkaar over gesproken. Ze toonden de spandoeken bewust, beseften dat er foto's van werden gemaakt en wisten ook dat die verspreid zouden worden, betoogde justitie. De rechter ging daarin mee.

Een 24-jarige fan verschool zich achter dronkenschap. "Ik weet er niet meer zoveel van. Ik had erg veel gedronken en normaal drink ik niet." Een 25-jarige man uit Schiedam was schuldbewuster. "Een heel domme actie. Dat had ik niet moeten doen. Ik kan me voorstellen dat mensen gekwetst zijn."