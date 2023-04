Taakstraf geëist tegen Feyenoord-fans na 'walgelijke' doeken bij finale in Tirana

Delen via E-mail

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een taakstraf van 150 uur geëist tegen acht Feyenoord-fans vanwege "walgelijke" spandoeken in aanloop naar de Conference League-finale tegen AS Roma. De mannen zijn schuldbewust, hoewel een enkeling het op dronkenschap gooit.

De spandoeken werden een jaar geleden in aanloop naar de finale in Tirana omhooggehouden. Erop stonden grove teksten aan het adres van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en Paul van Dorst, de voorzitter van de lhbti-supportersvereniging Roze Kameraden. Ook werden joodse mensen beledigd en werd de Hitlergroet gebracht. Beelden daarvan verschenen op sociale media.

"Het gaat hier om walgelijke teksten waar de onverdraagzaamheid van afdruipt", zei de officier van justitie in Dordrecht. Naast de taakstraffen eist het OM voorwaardelijke gevangenisstraffen van dertig dagen tegen de acht mannen. Er is ook een gebiedsverbod van drie jaar rond De Kuip geëist.

Volgens het OM handelden de mannen in een groep, was de actie voorbereid en werd er van tevoren met elkaar over gesproken. Ze waren bewust van het tonen van de spandoeken, het maken van de foto en het verspreiden ervan.