Bayern-coach Tuchel houdt hoop op halve finales CL, mét Upamecano in de basis

Coach Thomas Tuchel denkt nog altijd met Bayern München de halve finales van de Champions League te kunnen halen. Bovendien houdt hij vertrouwen in Dayot Upamecano, die blunderde in het heenduel met Manchester City (3-0).

"Het gaat erom dat we erin geloven", zei Tuchel dinsdag op zijn persconferentie. "Geloven is wat anders dan dromen."

Bayern liep vorige week tegen een fikse nederlaag aan in het heenduel met City in de kwartfinales van de Champions League. Op bezoek in Manchester werd met 3-0 verloren, waardoor de Duitsers woensdag in eigen eigen huis een hels karwei wacht om de laatste vier te bereiken.

"De vonk moet morgen overspringen bij ons; kleine momenten kunnen beslissende momenten zijn", vervolgde de 49-jarige Tuchel, die snapt hoe moeilijk het gaat worden. "Als het ons lukt de halve finales te bereiken, zou dat bijna een wonder zijn."

Upamecano na blunder verzekerd van basisplek

In het heenduel vertolkte Upamecano een negatieve hoofdrol door lelijk in de fout te gaan bij de tweede goal van Manchester City. Tuchel stelt de 24-jarige verdediger woensdag 'gewoon' weer op in de basis.

"Die ene fout is genadeloos afgestraft", blikte Tuchel terug op de blunder van Upamecano. "Maar we hebben allemaal het volledige vertrouwen in Dayot. We steunen hem, want hij is nog jong en heeft veel potentie."

Bayern München-Manchester City wordt woensdag om 21.00 uur afgetrapt. De winnaar neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Chelsea en Real Madrid.

