Ervaren international Stefanie van der Gragt (30) stopt na WK met voetballen

Oranje-international Stefanie van der Gragt zet komende zomer na het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland een punt achter haar voetballoopbaan. Dat heeft de dertigjarige verdediger dinsdag bekendgemaakt.

Van der Gragt is al ruim tien jaar international en heeft 101 interlands (twaalf goals) achter haar naam staan. Ze was onderdeel van het Oranje dat zes jaar geleden in eigen land Europees kampioen werd. In 2019 verloor ze met Nederland de WK-finale.