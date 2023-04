Dybala traint mee bij AS Roma en lijkt fit voor return tegen Feyenoord

Het lijkt erop dat AS Roma donderdag in de return tegen Feyenoord kan beschikken over Paulo Dybala. De aanvaller trainde dinsdag weer mee met de selectie van trainer José Mourinho.

Dybala liep vorige week in de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Europa League een spierblessure op. Hij moest zich al binnen een half uur laten wisselen in De Kuip.

Feyenoord won voor eigen publiek met 1-0, door een doelpunt van Mats Wieffer in de eerste helft. Aanvoerder Lorenzo Pellegrini en spits Tammy Abraham vielen ook uit in Rotterdam.

Zonder Dybala, maar mét Pellegrini en invaller Abraham boekte AS Roma zondag in de Serie A een overtuigende 3-0-overwinning op Udinese. Trainer José Mourinho sprak daarna al de hoop uit dat Dybala donderdag kan meedoen.

Volg nieuws over Feyenoord Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord Blijf met meldingen op de hoogte

"Ik ben eerder positief dan negatief", zei de Portugees toen over de kans dat de 29-jarige Argentijn in Stadio Olimpico kan spelen tegen Feyenoord. "Maar het blijft een vraagteken."

Mourinho geeft woensdag om 13.30 uur een persconferentie op het trainingscomplex van Roma. De wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.