Gestaakt duel NAC-Willem II wordt volgende week dinsdag overdag uitgespeeld

De gestaakte Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II wordt volgende week dinsdag afgemaakt. De resterende minuten van de Brabantse derby worden vanaf 14.30 uur gespeeld.

Het duel in het Rat Verlegh Stadion werd vrijdag in de 74e minuut gestaakt. Willem II'er Elton Kabangu vierde dat hij zijn ploeg op 0-1 had gezet en werd bekogeld met bekers bier.