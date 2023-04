Bij bekerfinale hangen net als in eerdere jaren alleen achter beide doelen netten

Bij de bekerfinale tussen Ajax en PSV in De Kuip hangen, net als in voorgaande jaren, hoge netten achter beide doelen. Daarmee hoopt de KNVB te voorkomen dat toeschouwers voorwerpen op het veld gooien.

Langs de lange zijdes van het veld komen geen netten. Bij thuiswedstrijden van Feyenoord in de Eredivisie hangen sinds de gebeurtenissen in de halve finale van de beker tegen Ajax wél netten rond het hele veld.

"Voor het voetbal is het van groot belang dat de veiligheid van de spelers en scheidsrechters op het veld altijd vooropstaat. Daarom hebben we als KNVB recent aangescherpte maatregelen aangekondigd om wedstrijden tijdelijk of definitief stil te leggen. Met de netten achter de goals hopen we dat die maatregelen niet nodig zijn tijdens de bekerfinale."