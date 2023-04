Feyenoord krijgt bij return in Rome te maken met Engelse scheidsrechter Taylor

Feyenoord krijgt donderdag in Rome te maken met scheidsrechter Anthony Taylor. De 44-jarige Engelsman is dinsdag door de UEFA aangesteld om de return tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League te leiden.

Het is de tweede keer dat de ervaren Taylor een wedstrijd van Feyenoord fluit. Ruim een jaar geleden reisde hij af naar De Kuip voor Feyenoord-FK Partizan (3-1) in de achtste finales van de Conference League.

In Europees verband leidde Taylor tot dusver alleen maar Champions League-wedstrijden. De laatste was op 15 maart, toen Napoli-Eintracht Frankfurt onder zijn leiding stond.

Feyenoord hoopt zich donderdag voor de halve finales van de Europa League te plaatsen. De ploeg van trainer Arne Slot won vorige week de heenwedstrijd in Rotterdam met 1-0 door een goal van Mats Wieffer.

AS Roma-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur. Dat geldt ook voor de drie andere kwartfinaleduels: Sevilla-Manchester United, Sporting CP-Juventus en Union Saint-Gilloise-Bayer Leverkusen.

