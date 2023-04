Lovende Klopp ziet beste wedstrijd van Liverpool in 'heel slecht seizoen'

Jürgen Klopp heeft maandagavond met een grote glimlach op de bank gezeten bij Liverpool. 'The Reds' wonnen mede dankzij een doelpunt van Cody Gakpo met 1-6 bij Leeds United en boekten hun eerste zege in dik een maand.

"Dit was de beste wedstrijd die we dit seizoen gespeeld hebben", zei Klopp op zijn persconferentie. "Vooral op het gebied van druk zetten, maar ook in balbezit. Nu is het belangrijk dat we begrijpen hoe we tot deze wedstrijd zijn gekomen. We spelen een heel slecht seizoen. Maar nu laten we zien waar we toe in staat zijn."