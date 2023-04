Gakpo geeft startschot voor klinkende zege Liverpool op Leeds United

Liverpool heeft maandag een overtuigende overwinning geboekt in de Premier League. Mede dankzij een goal en een assist van Cody Gakpo won de ploeg van manager Jürgen Klopp met 1-6 van Leeds United.

Gakpo opende in de 35e minuut de score. De Oranje-international kreeg de bal op een presenteerblaadje van Trent Alexander-Arnold en tikte binnen. Het betekende de vijfde goal van de voormalige PSV'er in de Premier League sinds zijn overstap afgelopen winter.

Even later maakte Mohamed Salah de 0-2. Oud-Feyenoorder Luis Sinisterra deed vlak na rust iets terug namens Leeds, maar daarna was het weer Liverpool dat de klok sloeg. Diogo Jota (2x), opnieuw Salah en Darwin Núñez zorgden voor de 1-6-eindstand. Gakpo was bij de goal van Salah de aangever.